Подобные требования были озвучены Пенсионным фондом России. Нововведение необходимо для предотвращения случаев незаконного получения денежных средств. Требования касаются только тех пенсионеров, которые получают выплаты через представителей по доверенности.Только после личного посещение регионального ПФР и подтверждения своего согласия на выплату пенсий стороннему лицу, начисление пособий будет продолжено.