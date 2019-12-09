09.12.2019, 17:33
Пенсионерам надо самостоятельно приходить за выплатами один раз в год
ИА «Ореанда-Новости».Пенсионерам необходимо самостоятельно приходить за выплатами на Почту России или в ПФР хотя бы один раз в год.
Подобные требования были озвучены Пенсионным фондом России. Нововведение необходимо для предотвращения случаев незаконного получения денежных средств. Требования касаются только тех пенсионеров, которые получают выплаты через представителей по доверенности.
Если пенсионер хотя бы один раз за год не получит выплаты самостоятельно, то Пенсионный Фонд может прекратить ежемесячное начисление и выплату социального пособия. Только после личного посещение регионального ПФР и подтверждения своего согласия на выплату пенсий стороннему лицу, начисление пособий будет продолжено.
Подобные требования были озвучены Пенсионным фондом России. Нововведение необходимо для предотвращения случаев незаконного получения денежных средств. Требования касаются только тех пенсионеров, которые получают выплаты через представителей по доверенности.
Если пенсионер хотя бы один раз за год не получит выплаты самостоятельно, то Пенсионный Фонд может прекратить ежемесячное начисление и выплату социального пособия. Только после личного посещение регионального ПФР и подтверждения своего согласия на выплату пенсий стороннему лицу, начисление пособий будет продолжено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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