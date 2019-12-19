19.12.2019, 23:22
Пенсионерам Приморского края введут дополнительные выплаты
ИА «Ореанда-Новости». Пенсионерам Приморского края с 2020 года введут дополнительные выплаты, сообщает местное издательство PRIMPRESS.
Денежная выплата в сумме 5 тысяч рублей будет ежемесячно выплачиваться пенсионерам, у которых есть звание «Почетного жителя Приморского края» или «Почетного гражданина Приморского края». Кроме этого, вышеуказанным пенсионерам также будет ежегодно назначаться единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей в День Приморского края.
Второе главное условие для получения социальной выплаты - пенсионер не должен быть трудоустроен, то есть он должен числится как официально неработающий россиянин.
Денежная выплата в сумме 5 тысяч рублей будет ежемесячно выплачиваться пенсионерам, у которых есть звание «Почетного жителя Приморского края» или «Почетного гражданина Приморского края». Кроме этого, вышеуказанным пенсионерам также будет ежегодно назначаться единовременная выплата в сумме 15 тысяч рублей в День Приморского края.
Второе главное условие для получения социальной выплаты - пенсионер не должен быть трудоустроен, то есть он должен числится как официально неработающий россиянин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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