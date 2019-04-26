ИА «Ореанда-Новости». В Омске 53-летнему мужчине грозит пожизненное заключение за то, что он в пьяном виде закинул двухлетнего внука в печь. Мальчик скончался в пятницу утром в больнице. В ближайшее время следователи предъявят мужчине обвинение в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 22 апреля. Мать двухлетнего ребёнка перед тем, как пойти на работу, оставила сына под присмотром родителей в дачном доме. Пьяный мужчина отобрал внука у супруги, выставил женщину за дверь и закинул мальчика в горячую печь. Женщина с соседкой смогли отвоевать внука, ребёнок получил ожоги 50 процентов тела, 26 апреля он скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Мужчина был задержан. Ранее следователями было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Дело будет переквалифицировано по статье убийство, совершённое с особой жестокостью.

На допросе мужчина пояснил, что не помнит события того дня и не верит, что мог сделать такое, поскольку любил внука. Ранее семья состояла на профилактическом учёте. Но была снята с него пять лет назад. Также будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб.