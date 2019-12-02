02.12.2019, 00:29
Пенсионный возраст продолжит расти до 2060 года
ИА «Ореанда-Новости».Пенсионный возраст продолжит расти до 2060 года, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что это мнения экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. Российские власти ни один раз опровергали слухи о повышении пенсионного возраста. Эксперты отмечают, что повешение возраста пенсионеров связано с увеличением продолжительности жизни людей.
Реформа повышения пенсионного возраста была проведена в 20 странах, которые входят в состав ОЭСР. К 2060 году пенсионный возраст возрастёт до 65,9 лет. Сейчас он равен 63,8 годам по всем странам. Эксперты отмечают, что количество людей старше 65 лет возросло с 20 до 31 на 100 граждан страны.
Стоит отметить, что это мнения экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. Российские власти ни один раз опровергали слухи о повышении пенсионного возраста. Эксперты отмечают, что повешение возраста пенсионеров связано с увеличением продолжительности жизни людей.
Реформа повышения пенсионного возраста была проведена в 20 странах, которые входят в состав ОЭСР. К 2060 году пенсионный возраст возрастёт до 65,9 лет. Сейчас он равен 63,8 годам по всем странам. Эксперты отмечают, что количество людей старше 65 лет возросло с 20 до 31 на 100 граждан страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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