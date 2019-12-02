Стоит отметить, что это мнения экспертов Организации экономического сотрудничества и развития. Российские власти ни один раз опровергали слухи о повышении пенсионного возраста.Реформа повышения пенсионного возраста была проведена в 20 странах, которые входят в состав ОЭСР. К 2060 году пенсионный возраст возрастёт до 65,9 лет. Сейчас он равен 63,8 годам по всем странам. Эксперты отмечают, что



