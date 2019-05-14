ИА «Ореанда-Новости» Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предложил обновлённый военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток группы войск численностью до 120 тысяч человек, в случае если Иран ускорит работы по созданию ядерных вооружений либо предпримет нападение на американских военнослужащих.

Есть информация, что многие лица, ознакомившиеся с содержанием нового плана, шокированы многочисленностью контингента, поскольку заявленное Шанаханом количество военных сопоставимо с числом участвующих во вторжении в Ирак в 2003 году. В то же время нынешний план не предполагает проведения сухопутной операции против Ирана, для обеспечения которой понадобилось бы гораздо больше войск.

Ранее США направили в регион авианосную группу и бомбардировщики.