ИА «Ореанда-Новости» Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что Вашингтон не готов к полному выводу войск из Афганистана. Военный специалист объяснил это тем, что пока не достигнуты условия, необходимые для этого.

Данфорд сказал, что США «вынуждены оказывать давление на террористические группировки, в противном случае они окажут давление на Соединённые Штаты».

При этом представитель Пентагона отметил, что в отношении Афганистана «не существует военного решения», однако «контртеррористическое присутствие» он считает нужным сохранить вплоть до тех пор, пока в стране не прекратятся конфликты.