ИА «Ореанда-Новости». Владислав Росляков, студент политехнического колледжа в Керчи, который устроил там стрельбу и взрыв, перед нападением сжёг свои личные вещи, в том числе фото и Библию, а также закопал сейф. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным ресурса, перед тем как совершить убийство в колледже, он сходил на полигон, где тренировался стрелять, там же сжёг тетради, фотографии, носители информации и религиозную литературу. РЕН-ТВ опубликовал видео, где можно заметить, что Росляков несёт сейф на полигон. Пока информации о том, что именно лежало в сейфе, – нет. Но есть вероятность, что это может как-то пролить свет на мотивы злоумышленника.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщало, что Росляков хорошенько продумал свои действия перед нападением. Бойню он готовил с января 2017 года. При этом источник утверждает, что непойманных подельников у него, Росляков готовил преступление один. Тренировки стрельбы и взрывов он проводил на поле.

Напомним, молодой человек устроил настоящую бойню в колледже. Перестрелял людей, взорвал самодельную бомбу, начинённую металлическими предметами, а после застрелился сам в помещении библиотеки.

В результате происшествия погиб 21 человек (вместе с ним) — 16 учащихся и пять сотрудников учебного заведения.

Изначально в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По последним данным, общее число пострадавших в политехническом колледже достигло 73 человек. 47 человек были госпитализированы. Среди пострадавших, большинство – жертвы взрывов, погибшие люди получили огнестрельные ранения. Росляков открыл пальбу из охотничьего ружья, которое приобрёл легально.

В сентябре Росляков Росляков получил все необходимые справки: сдал медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он обучался обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе.

Юноша был спокойным, уверенным и хорошо сдал практический экзамен.



