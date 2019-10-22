ИА «Ореанда-Новости». Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в Сочи больше шести часов, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что главы государств провели переговоры один на один, периодически вызывая к себе членов делегаций.



Встреча проходила в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Ожидается, что по итогам встречи два президента проведут совместную пресс-конференцию.