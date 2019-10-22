22.10.2019, 19:58
Переговоры Путина и Эрдогана продолжались более шести часов
ИА «Ореанда-Новости». Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в Сочи больше шести часов, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что главы государств провели переговоры один на один, периодически вызывая к себе членов делегаций.
Встреча проходила в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Ожидается, что по итогам встречи два президента проведут совместную пресс-конференцию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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