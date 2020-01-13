13.01.2020, 16:11
Переговоры РФ и Белоруссии по нефти провалились
ИА «Ореанда-Новости». Переговоры о транзите нефти были провалены Белоруссией и РФ. В планах в ближайшем будущем продолжить обсуждение. О провале переговоров заявлено в материале издания БЕЛТА.
Представителем антимонопольного ведомства Белоруссии была заявлено, что появилось предложение о повышении тарифа на инфляционную составляющую, а также на объем выручки, которую не дополучили.
До 15 января должен быть подписан документ о транзите нефти. Если договориться не получится, срок перенесут на 1 февраля.
Накануне лидер Белоруссии Александр Лукашенко был возмущен тем, что РФ предложила приобретать нефть по ценам, которые выше мировых.
Представителем антимонопольного ведомства Белоруссии была заявлено, что появилось предложение о повышении тарифа на инфляционную составляющую, а также на объем выручки, которую не дополучили.
До 15 января должен быть подписан документ о транзите нефти. Если договориться не получится, срок перенесут на 1 февраля.
Накануне лидер Белоруссии Александр Лукашенко был возмущен тем, что РФ предложила приобретать нефть по ценам, которые выше мировых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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