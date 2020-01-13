ИА «Ореанда-Новости». Переговоры о транзите нефти были провалены Белоруссией и РФ. В планах в ближайшем будущем продолжить обсуждение. О провале переговоров заявлено в материале издания БЕЛТА. 

Представителем антимонопольного ведомства Белоруссии была заявлено, что появилось предложение о повышении тарифа на инфляционную составляющую, а также на объем выручки, которую не дополучили. 

До 15 января должен быть подписан документ о транзите нефти. Если договориться не получится, срок перенесут на 1 февраля. 

Накануне лидер Белоруссии Александр Лукашенко был возмущен тем, что РФ предложила приобретать нефть по ценам, которые выше мировых.