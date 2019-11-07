07.11.2019, 17:23
Переход на цифровое телевидение прошёл успешно
ИА «Ореанда-Новости». Полный переход на цифровое телевидение прошёл успешно.
В процессе заседания членов Правительства России Дмитрий Медведев выступил с сообщением об отключении от аналогового телевидения. 20 бесплатных каналов вещаются без сбоев в отличном качестве по всей России. В каждый дом было заведено цифровое телевидение.
По данным обратной связи нарушений и жалоб по вещанию не было. Люди оставляют хорошие отметки. Из отрицательных комментариев наблюдается отсутствие возможности подключения на старых телевизорах. Люди отмечают, что в этом случае приходится покупать дополнительную приставку.
В процессе заседания членов Правительства России Дмитрий Медведев выступил с сообщением об отключении от аналогового телевидения. 20 бесплатных каналов вещаются без сбоев в отличном качестве по всей России. В каждый дом было заведено цифровое телевидение.
По данным обратной связи нарушений и жалоб по вещанию не было. Люди оставляют хорошие отметки. Из отрицательных комментариев наблюдается отсутствие возможности подключения на старых телевизорах. Люди отмечают, что в этом случае приходится покупать дополнительную приставку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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