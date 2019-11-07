В процессе заседания членов Правительства России Дмитрий Медведев выступил с сообщением об отключении от аналогового телевидения.по всей России. В каждый дом было заведено цифровое телевидение.По даннымЛюди оставляют хорошие отметки. Из отрицательных комментариев наблюдается отсутствие возможности подключения на старых телевизорах. Люди отмечают, что в этом случае приходится покупать дополнительную приставку.