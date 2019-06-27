ИА «Ореанда-Новости» В районе мыса Перовского была выпущена первая группа косаток и белух из «китовой тюрьмы». Ветеринары взяли анализы у всех особей, все животные находятся в хорошем состоянии.

На двух косатках и шести белухах специалисты разместили спутниковые навигационные метки, чтобы следить за их передвижениями. Об этом говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Косатки ещё несколько часов после освобождения не отплывали далеко от берега, а затем отправились в открытое море. Белухи сразу уплыли в открытые воды.