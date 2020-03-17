17.03.2020, 09:20
Первый человек, излечившийся от коронавируса в России, сделал заявление
ИА «Ореанда-Новости». Житель Китая Ван Юнь Бинь, прибывший со своей дочерью и женой в Читу, около месяца назад заболел коронавирусной инфекцией.
Он и его семья находились под строгим наблюдением врачей больницы, однако уже сейчас он пребывает в отличном состоянии.
После того, как он вышел из больницы, он сообщил, что до COVID-19 не болел даже простудой, чего желает и всем другим людям, а заболевшим - скорейшего выздоровления.
Сейчас он находится в Байкальском крае, а его жена уехала по делам в Амурскую область.
Он и его семья находились под строгим наблюдением врачей больницы, однако уже сейчас он пребывает в отличном состоянии.
После того, как он вышел из больницы, он сообщил, что до COVID-19 не болел даже простудой, чего желает и всем другим людям, а заболевшим - скорейшего выздоровления.
Сейчас он находится в Байкальском крае, а его жена уехала по делам в Амурскую область.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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