ИА «Ореанда-Новости». Житель Китая Ван Юнь Бинь, прибывший со своей дочерью и женой в Читу, около месяца назад заболел коронавирусной инфекцией.

Он и его семья находились под строгим наблюдением врачей больницы, однако уже сейчас он пребывает в отличном состоянии. 

После того, как он вышел из больницы, он сообщил, что до COVID-19 не болел даже простудой, чего желает и всем другим людям, а заболевшим - скорейшего выздоровления.

Сейчас он находится в Байкальском крае, а его жена уехала по делам в Амурскую область.