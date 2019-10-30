ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 30 октября, в российской столице состоится презентация нового центра эколого-просветительской направленности. Уникальность проекта состоит в том, что это первый в мире экоцентр, который расположен на воде.

Местом расположения эколого-просветительского центра был выбран теплоход под названием «Московский эколог», который находится около Центрального спортивного клуба Военно-морского флота, в районе Ленинградского шоссе. Примечательно, что сам проект также получил название «Московский эколог». По информации, опубликованной на официальном сайте департамента природопользования и окружающей среды города Москвы, образовательный контент и постоянная выставка экоцентра будет посвящена географии и водной экологии. В планах организаторов проекта проведение до двухсот тридцати мероприятий ежегодно, посетителями которых станут порядка десяти тысяч детей и подростков. На нижней палубе теплохода будет организована работа музея Москвы-реки – здесь выставлены редкие экспонаты, которые направлены на изучение основ географии, а также стенды, демонстрирующие жизнь подводных обитателей реки. Технологический процесс не прошёл стороной и этот проект – здесь будет выделена зона виртуальной реальности, в которой посетители смогут побыть в роли капитана судна и побывать внутри настоящей капитанской рубки.

Напомним, что теплоход «Московский эколог» был сооружён восемь лет назад. Основной целью создания теплохода было изучение водных объектов и ресурсов, поэтому судно являлось своего рода экологической лабораторией. В прошлом году здесь началась реконструкция - нововведением стала организация на борту учебных классов и интерактивных зон, оснащённых необходимым для изучения географии оборудованием. Также проектом предусмотрено кафе и наличие спасательного катера. Особенностью модернизации теплохода стала настоящая корабельная рында.