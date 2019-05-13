ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель главы города Якутска Владимир Фёдоров в одной из социальных сетей прокомментировал проведение обысков в своём рабочем кабинете. Чиновник сообщил, что они связаны с возбуждённым ранее уголовным делом в отношении его жены «по поводу доначисления налогов». При этом Фёдоров назвал случившееся абсурдом.

До этого обыски были проведены в квартире, принадлежащей супругам, и в помещении предвыборного штаба. В рабочем кабинете заместителя мэра был изъят пакет документов касательно земельного участка, который политик передал в дар городу, что вызвало его недоумение. «Главное, наша команда работает, невзирая ни на что! Мы чувствуем поддержку горожан!» – написал Фёдоров в заключение.

Ранее стало известно, что сотрудниками правоохранительных органов производились обыски в рабочем кабинете Фёдорова. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в 2018 году в связи с неуплатой налогов ООО «Мебель-салон «Виктория» на сумму в 35 миллионов рублей в 2011–2013 годах.