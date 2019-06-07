ИА «Ореанда-Новости» Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться на саммите Большой двадцатки в японской Осаке. В пятницу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такой шанс есть, однако пока неизвестно, будет ли проведена встреча между государственными лидерами.

При этом Песков отметил, что Путин и Трамп однозначно «увидят друг друга» на саммите G20.

Ранее президент США заявил, что собирается встретиться с российским лидером в Осаке. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне отметил, что с американской стороны предложений о встрече пока не поступало. Саммит G20 пройдёт в Осаке 28–29 июня.