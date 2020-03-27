ИА «Ореанда-Новости» . В Российской Федерации нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что те, кто уже работает на «удалёнке», продолжат это делать и на следующей неделе. Также функционировать будут и предприятия непрерывного цикла, а также аптеки, медучреждения и продуктовые магазины и другие учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность населения страны.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 марта по 3 апреля.