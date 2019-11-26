Опровержение ранее опубликованной информации представил пресс-секретарь президента России сегодня, 26 ноября. Он сказал, что Владимир Путин не планирует созывать всё руководство спортивных федераций 28 ноября 2019 года. Президет России не планирует обсуждать вопрос о возможном недопуске спортсменов, пока данная ситуация не будет полностью решена.