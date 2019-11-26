26.11.2019, 15:20
Песков опроверг информацию о встрече руководства спортивных федераций
ИА «Ореанда-Новости». Песков опроверг информацию о встрече руководства спортивных федераций, сообщает издательство «ТАСС».
Опровержение ранее опубликованной информации представил пресс-секретарь президента России сегодня, 26 ноября. Он сказал, что Владимир Путин не планирует созывать всё руководство спортивных федераций 28 ноября 2019 года. Президет России не планирует обсуждать вопрос о возможном недопуске спортсменов, пока данная ситуация не будет полностью решена.
Никакие дополнительные комментарии относительно опровержения информации от Дмитрия Пескова не поступали.
Опровержение ранее опубликованной информации представил пресс-секретарь президента России сегодня, 26 ноября. Он сказал, что Владимир Путин не планирует созывать всё руководство спортивных федераций 28 ноября 2019 года. Президет России не планирует обсуждать вопрос о возможном недопуске спортсменов, пока данная ситуация не будет полностью решена.
Никакие дополнительные комментарии относительно опровержения информации от Дмитрия Пескова не поступали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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