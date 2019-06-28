ИА «Ореанда-Новости» На ужине в честь глав государств на саммите «Больной двадцатки» в японской Осаке президент России Владимир Путин появился с термосом. Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в термосе у российского лидера был чай. По словам Пескова? чай из этой термокружки Путин пьет постоянно. В действительности, термос можно увидеть у российского президента на многих официальных мероприятиях, сообщает РИА Новости.