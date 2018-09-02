ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о том, что Владимир Путин лично работал над текстом обращения, которое касалось изменений в пенсионном законодательстве и позже прозвучало с телеэкранов по всей стране.

Песков также прокомментировал решение президента выступить с обращением по пенсионным делам и заявил, что оно было принято российским лидером моментально и почти спонтанно, а уже на следующий день он взялся лично записывать его, а в дальнейшем до последнего момента сам же его и озвучивал. Пресс-секретарь отметил, что президент умеет гибко подстраивать свой график и обладает способностью стремительно реагировать на изменяющиеся обстоятельства, которые могут касаться хоть внутренних вопросов, хоть внешних.

19 июля в первом чтении Государственной Думой был принят законопроект, предложенный правительством РФ, который касался изменений в пенсионной системе страны. Он предполагал повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

На данный момент обсуждение инициативы стало ещё более масштабным – собираются предложения по доработке законопроекта, которые планируется собрать и зафиксировать в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Выступая 29 августа с телеобращением, Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

Недавно уже состоялось обсуждение всех предложенных на данный момент поправок, которое, однако, свелось к оценке мер, предложенных Президентом. Крайне велика вероятность того, что они попадут в перечень поправок и вступят в силу в самое ближайшее время после пересмотра законодательства.