ИА «Ореанда-Новости». Дмитрия Песков оценил, каким был уходящий год для Кремля.

По мнению пресс-секретаря президента России, уходящий год был наполнен большим количеством работы. Песков отметил, что каждый год наполнен и плохими и хорошими происшествиями. Учитывать нужно лишь их пропорции. Об этом Дмитрий Песков рассказал журналистам.

Ранее в Сети появились данные опроса ВЦИОМ о том, каким этот год был для россиян. 43% опрошенных граждан заявили, что уходящий год стал «скорее трудным» для страны, тогда как 15% россиян и вовсе назвали его «очень тяжёлым». 30% считают, что год прошёл «в целом хорошо». Лишь 4% назвали уходящий год «очень удачным».

Песков отметил, что и в этом году не обошлось без трудностей. Он привёл в пример эффективность национальных проектов, на которые было потрачено много времени и сил. Путин также уже отмечал, что граждане ещё не прочувствовали положительные изменения в своей жизни, что говорит о недостаточном обеспечении функционирования проектов.