ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 18 августа, лидер Российской Федерации Владимир Путин собирается посетить Федеративную Республику Германию, где встретится с председателем Федерального правительства Ангелой Меркель. В ходе переговоров российский глава и канцлер Германии планируют обсудить ситуацию на территории Украины и Сирийской Арабской Республики, а также ограничительные меры Соединённых Штатов Америки.



Об этом представителями средств массовой информации сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что на встрече между представителями двух сторон пройдёт “сверка часов” по всем важнейшим вопросам, включая международные проблемы и рестрикции, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться многим государствам.



Об этом представителями средств массовой информации сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что на встрече между представителями двух сторон пройдёт “сверка часов” по всем важнейшим вопросам, включая международные проблемы и рестрикции, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться многим государствам.

Также, по словам Дмитрия Пескова, глава Российской Федерации и председатель Федерального правительства Германии обсудят вопросы, касающиеся двусторонних торгово-экономических отношений и реализации крупных международных коммерческих проектов. Пресс-секретарь российского президента пояснил, что речь идёт о "Северном потоке — 2".





Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей, мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год от побережья российского государства через Балтийское море до Федеративной Республики Германии. Российская сторона уже получила согласие на строительство от властей Германии, Финляндии и Королевства Швеции. Ожидается получить разрешение от Королевства Дании. Отметим, что компанией-оператором Nord Stream 2 AG была подана заявка на альтернативный маршрут, проходящий только через экономическую зону королевства, и не затрагивающий её территориальные воды.





Некоторые государства выступили против строительства газопровода. Среди них Украина, власти которой опасаются за потерю доходов от транзита российского газа. Также против строительства выступают власти Соединённых Штатов Америки, которые имеют амбициозные планы относительно экспорта в европейские страны своего сжиженного природного газа.





В последнее время власти Германии были подвержены критике американского лидера Дональда Трампа за то, что они платят российскому государству миллиарды долларов за газ, тогда как Соединённые Штаты обеспечивают безопасность партнеров по Организации Североатлантической договора.