ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, президентом РФ, не поднимается тема отмены ограничений в беседах с главами других государств, включая американского президента Дональда Трампа, заявил представитель официальной Москвы Дмитрий Песков. 

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Дональдом Трампом также не затрагивалась тема санкций в отношении Российской Федерации.