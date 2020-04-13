13.04.2020, 13:11
Песков заявил, что Путиным не поднимается тема отмены ограничений против РФ
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, президентом РФ, не поднимается тема отмены ограничений в беседах с главами других государств, включая американского президента Дональда Трампа, заявил представитель официальной Москвы Дмитрий Песков.
Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Дональдом Трампом также не затрагивалась тема санкций в отношении Российской Федерации.
Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Дональдом Трампом также не затрагивалась тема санкций в отношении Российской Федерации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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