ИА «Ореанда-Новости» США не готовы улучшать отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон «вообще не готов» продвигаться в сторону улучшения отношений с Москвой. Однако президент России Владимир Путин обладает опытом и терпением, а также возглавляет страну, которая «умеет ждать», сообщил Песков в эфире RT. При этом он отметил, что Путин был готов налаживать отношения с Вашингтоном ещё со вступления Трампа в должность президента США.