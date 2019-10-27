ИА «Ореанда-Новости». Суд освободил фигуранта громкого дела о взяточничестве во время заседания.

Пресс-служба суда Петербурга сообщила новость в мессенджере Telegram.

Старшему следователю Главного следственного управления СК по городу Санкт-Петербургу Алексею Шиманскому удалось избежать ареста. Его освободили из-под стражи в зале суда.

В деле также фигурируют известные личности: Тимур Горный, который является заместителем транспортного прокурора города, и Кирилл Лисовой, являющийся оперативником управления МВД по Петербургу.

Шиманского обвиняют в посредничестве при взяточничестве. По версии следствия, Горный передал информацию Алексею о том, что в отношении некоего предпринимателя возбуждено уголовное дело. Его расследуют в МВД города. Якобы вышеупомянутый бизнесмен пытается избежать ответственности и готов передать через них взятку.

Шиманский же заключил сделку с Лисовым, договорившись о поиске людей, имеющих вес в этом деле. Кроме того, оперативник должен был стать посредником при передаче денег. Лисовой согласился.

Сумма взятки составляла 19 миллионов рублей.