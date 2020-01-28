Всего в голосовании участвовали 252 депутата из 321. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против были 117. Три бюллетеня оказались испорченными.В итоге Толстой получил необходимую поддержку и избран на пост зампредседателя ПАСЕ.