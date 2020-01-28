28.01.2020, 21:17
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Всего в голосовании участвовали 252 депутата из 321. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против были 117. Три бюллетеня оказались испорченными.
В итоге Толстой получил необходимую поддержку и избран на пост зампредседателя ПАСЕ.
Всего в голосовании участвовали 252 депутата из 321. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против были 117. Три бюллетеня оказались испорченными.
В итоге Толстой получил необходимую поддержку и избран на пост зампредседателя ПАСЕ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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