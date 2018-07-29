ИА «Ореанда-Новости». Известная на Украине певица Анастасия Приходько подала в суд на команду Петра Порошенко. С них исполнительница песен требует полмиллиона гривен.

Популярная украинская певица Анастасия Приходько отправила судебный иск на действующего президента Украины Петра Порошенко и его команду, работающую над предвыборной кампанией руководителя Администрации страны. Таким путём девушка требует пятьсот тысяч гривен - сообщается, что именно эта сумма была потрачена на создание предвыборного видеоролика для Порошенко.

Сама певица заявила, что её использовали при процессе создания этой видеозаписи, причём без её разрешения.



Приходько утверждает, что она согласилась на съёмку в ролике, который, как ей до начала работы сообщили, предназначен для социальных целей. В результате это видео оказалось предвыборным клипом для будущего президента Украины.



Анастасия сообщает, что на такое она не подписывалась.

Сняться в видеоролике ей предложил ныне занимающий должность министра культуры Евгений Нищук. Причём вся команда, участвующая в процессе съёмок и монтажа, утверждает, что Приходько знала обо всех нюансах, в том числе и о концепции ролика, а также - о его предназначении. Сейчас певица является уже вторым человеком, который подал судебный иск на Порошенко. Помимо Приходько недоволен ситуацией крымский режиссёр Ахтем Сейтаблаев. Он сообщил, что также договаривался об участии в съёмке видеоролика именно социального характера, не предназначенного для предвыборной кампании. При этом Сейтаблаев говорит, что у него с Порошенко не только рабочие, но и приятельские отношения.

Первая встреча Приходько и Порошенко должна была состояться в суде ещё шесть дней назад, двадцать девятого июля. Но сторона президента не явилась на заседание, в связи с чем слушание перенесли на середину следующего месяца.

Сама певица сказала, что хотела, чтобы всё решилось мирным путём - ей достаточно было лишь извинений. Но их она так и не получила, поэтому обратилась в суд.