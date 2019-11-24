24.11.2019, 09:55
Певица Наталья Ветлицкая заявила, что бывший супруг хотел её убить
ИА «Ореанда-Новости». На телепередаче "Привет, Андрей!", Натальей Ветлицкой было рассказано о попытке её бывшего супруга Павла Смеяна лишить её жизни.
Ветлицкая заявила, что после того, как она сообщила супругу, что желает с ним расстаться, он, повалив певицу на пол, начал её душить.
Также Ветлицкая сказала, что однажды супруг попросился к ней в дом якобы для того, чтобы забрать вещи, которые ему принадлежат. Когда Ветлицкая находилась в ванной, он пытался выломать дверь. Со слов Ветлицкой, тогда ей с трудом удалось покинуть своё жилище. Она говорит, что, когда вернулась домой с милиционером, на столе обнаружила тесак. Ветлицкая уверяет, что, если бы вернулась в квартиру одна, то супруг попытался бы её зарезать.
Ветлицкая заявила, что после того, как она сообщила супругу, что желает с ним расстаться, он, повалив певицу на пол, начал её душить.
Также Ветлицкая сказала, что однажды супруг попросился к ней в дом якобы для того, чтобы забрать вещи, которые ему принадлежат. Когда Ветлицкая находилась в ванной, он пытался выломать дверь. Со слов Ветлицкой, тогда ей с трудом удалось покинуть своё жилище. Она говорит, что, когда вернулась домой с милиционером, на столе обнаружила тесак. Ветлицкая уверяет, что, если бы вернулась в квартиру одна, то супруг попытался бы её зарезать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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