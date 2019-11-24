Ветлицкая заявила, что после того, как она сообщила супругу, что желает с ним расстаться, он, повалив певицу на пол, начал её душить.Также Ветлицкая сказала, что однажды супруг попросился к ней в дом якобы для того, чтобы забрать вещи, которые ему принадлежат. Когда Ветлицкая находилась в ванной, он пытался выломать дверь. Со слов Ветлицкой, тогда ей с трудом удалось покинуть своё жилище. Она говорит, что, когда вернулась домой с милиционером, на столе обнаружила тесак. Ветлицкая уверяет, что, если бы вернулась в квартиру одна, то супруг попытался бы её зарезать.