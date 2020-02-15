ИА «Ореанда-Новости». Певица Полина Гагарина рассказала, что зарабатывает почти в 140 раз больше, чем её муж, фотограф Дмитрий Исхаков, пишут «Известия».



Гагарина отметила, что супруг изначально знал о таком положении дел и уже смирился с этим.



По данным некоторых СМИ, в год Гагарина зарабатывает 5,3 миллиона долларов (около 336 миллионов рублей). Исхаков зарабатывает около 200 тысяч рублей в месяц. Гагарина отметила, что муж платит за по бытовым статьям, а она оплачивает крупные проекты, например, строительство дома.