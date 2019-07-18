ИА «Ореанда-Новости» Исполнительница Виктория Цыганова выдвинулась в кандидаты на выборах Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, на данный момент она подала документы в избирательную комиссию. Об этом передаёт РИА Новости.

В Хабаровском крае состоятся дополнительные выборы депутата Госдумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Цыганова выступит кандидатом от партии «единая Россия». На данный момент на выборы зарегистрировано 11 кандидатов.