Певицу Наталью Штурм обвинили в домогательствах
По словам Дмитрия, они встречались с артисткой меньше полугода, и эти отношения были для него тяжёлыми. Ему казалось, что Наталья лишь использует его в сексуальных целях. Вскоре после расставания он встретил девушку, с которой сейчас и живёт. Дмитрий признался, что новые отношения ему дороги, поэтому он приложит все усилия, чтобы Наталья Штурм перестала атаковать его посредством эротических фотографий и видео.
Хотя сама певица заявила, что цель её поступка не заключалась в том, чтобы вернуть Дмитрия. Она неоднократно делилась подробностями своей насыщенной личной жизни в социальных сетях. По словам Натальи, она не в первый раз отправляет видео подобного характера, их получают и другие её знакомые. Однако она была очень удивлена, когда ролик распространился по социальным сетям. Наталья Штурм разозлилась на бывшего возлюбленного и дала ему пощёчину за то, что он её не предупредил, и все увидели её без спецэффектов и укладки. Певице также порекомендовала новой подруге Дмитрия найти более достойного избранника.
Юристы советуют Наталье Штурм подать в суд на бывшего возлюбленного за унижение чести и достоинства.
Наталья Штурм часто публикует своей странице в Instagram весьма откровенные снимки. Она вызывает много шума в Сети благодаря своей экстравагантности. Певица не видит ничего предосудительного в том, что эпатирует публику снимками пикантного содержания. По словам звезды, она не считает, что должна скрывать свою прекрасную фигуру.
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