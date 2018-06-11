РЕАНДА-НОВОСТИ. О Российская певица Наталья Штурм оказалась в весьма щекотливой ситуации. Бывший возлюбленный Дмитрий Митюрич обвинил артистку в домогательствах. Наталья Штурм отправила Дмитрию видео очень откровенного характера, что крайне возмутило мужчину. По его словам, он уже давно состоит в новых отношениях и живёт со своей подругой, которой очень не понравилась выходка певицы. Дмитрий Митюрич решил написать заявление о сексуальном домогательстве со стороны Натальи Штурм и обратиться с ним в суд. Мужчина надеется найти хорошего адвоката, который поможет ему выиграть дело.

По словам Дмитрия, они встречались с артисткой меньше полугода, и эти отношения были для него тяжёлыми. Ему казалось, что Наталья лишь использует его в сексуальных целях. Вскоре после расставания он встретил девушку, с которой сейчас и живёт. Дмитрий признался, что новые отношения ему дороги, поэтому он приложит все усилия, чтобы Наталья Штурм перестала атаковать его посредством эротических фотографий и видео.

Хотя сама певица заявила, что цель её поступка не заключалась в том, чтобы вернуть Дмитрия. Она неоднократно делилась подробностями своей насыщенной личной жизни в социальных сетях. По словам Натальи, она не в первый раз отправляет видео подобного характера, их получают и другие её знакомые. Однако она была очень удивлена, когда ролик распространился по социальным сетям. Наталья Штурм разозлилась на бывшего возлюбленного и дала ему пощёчину за то, что он её не предупредил, и все увидели её без спецэффектов и укладки. Певице также порекомендовала новой подруге Дмитрия найти более достойного избранника.

Юристы советуют Наталье Штурм подать в суд на бывшего возлюбленного за унижение чести и достоинства.

Наталья Штурм часто публикует своей странице в Instagram весьма откровенные снимки. Она вызывает много шума в Сети благодаря своей экстравагантности. Певица не видит ничего предосудительного в том, что эпатирует публику снимками пикантного содержания. По словам звезды, она не считает, что должна скрывать свою прекрасную фигуру.