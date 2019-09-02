ИА «Ореанда-Новости» Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой гражданин получит возможность получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

В настоящее время граждане, выходящие на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5 % от суммы общей пенсии; если она превышает 5 %, гражданину назначается накопительная пенсия. Согласно расчётам сотрудников ПФР, чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

В соответствии с новой инициативой пересматривается расчёт пороговой суммы, которая определяет, будет ли пенсионер получать накопительную пенсию ежемесячно или единовременно. Предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем лицам, у которых она будет составлять более 20 % от федерального прожиточного минимума пенсионера (в 2019 году он составляет 8846 рублей).

Руководитель аналитической службы негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» Евгений Биезбардис отметил, что при новой процедуре расчёта для получения накопительной пенсии гражданину нужно будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей, а такие суммы накоплены у немногих россиян, в среднем счёт застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей. Таким образом, нововведение обусловит увеличение количества единовременных выплат и практически полное прекращение практики назначения накопительной пенсии.