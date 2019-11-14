ИА «Ореанда-Новости». В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающей категории пенсионеров.

Об этом сообщает портал Regnum со ссылкой на главу Пенсионного фонда Антона Дроздова.

По словам главы ПФР, эффект от заморозки индексации работающим пенсионерам действительно большой. Сумма, о которой идёт речь, на 2020 год составляет 368 миллиардов рублей.

Дроздов отметил, что количество пенсионеров в этой категории по-прежнему составляет почти 10 миллионов россиян. Эта цифра остаётся практически неизменной уже не первый год.

Кроме того, глава Пенсионного фонда рассказал о скором проведении исследования. Анализироваться будут зарплаты, которые получают работающие пенсионеры.

Дроздов напомнил о том, что пенсия пенсионера, который работал, увеличится вместе с его уходом с рабочего места. Увеличение включит в себя все пропущенные индексации.