20.11.2019, 11:04
Пилоты, которые посадили в кукурузном поле самолёт, станут Героями России
ИА «Ореанда-Новости» "Уральскими авиалиниями" было заявлено о том, что пилоты, посадившие аварийный самолёт Airbus A321 на кукурузное поле, в четверг на церемонии в Кремле получат звёзды Героев России. Об этом сообщается в РИА Новости.
В авиакомпании также сказали о том, что были вручены в среду бортпроводникам ордена Мужества.
Инцидент с самолётом Airbus A321 произошёл 15 августа. Вылетевший из аэропорта "Жуковский" самолёт, на боту которого находились 226 пассажиров, столкнулся со стаей чаек. Тела погибших птиц забили воздухосборник, что привело к тому, что двигатели стали барахлить. Пилоты решили посадить лайнер в кукурузном поле. Пилотам удалось удачно посадить самолёт. Во время посадки никто не погиб и не случилось пожара.
В авиакомпании также сказали о том, что были вручены в среду бортпроводникам ордена Мужества.
Инцидент с самолётом Airbus A321 произошёл 15 августа. Вылетевший из аэропорта "Жуковский" самолёт, на боту которого находились 226 пассажиров, столкнулся со стаей чаек. Тела погибших птиц забили воздухосборник, что привело к тому, что двигатели стали барахлить. Пилоты решили посадить лайнер в кукурузном поле. Пилотам удалось удачно посадить самолёт. Во время посадки никто не погиб и не случилось пожара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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