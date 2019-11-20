В авиакомпании также сказали о том, что были вручены в среду бортпроводникам ордена Мужества.Инцидент с самолётом Airbus A321 произошёл 15 августа. Вылетевший из аэропорта "Жуковский" самолёт, на боту которого находились 226 пассажиров, столкнулся со стаей чаек. Тела погибших птиц забили воздухосборник, что привело к тому, что двигатели стали барахлить. Пилоты решили посадить лайнер в кукурузном поле. Пилотам удалось удачно посадить самолёт. Во время посадки никто не погиб и не случилось пожара.