ИА «Ореанда-Новости» Как выяснили оперативные службы, 33-летний житель Калуги сдавал жильё наркоманам. Неизвестные принимали в квартире запрещённые препараты. В момент, когда полицейские приехали на место событий, хозяин квартиры был в компании двух людей. Все задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. В качестве средств для принятия наркотиков преступники использовали пипетку и бутылку.



Согласно статье, подозреваемым может грозить лишение свободы сроком до четырёх лет.