49-летний писатель считает, что в России, например, в отличие от Англии, люди совершенно не интересуются собой, не ценят собственное мнение, не в состоянии переосмыслить всё многообразие собственного культурного наследия. В этой проблеме автор исторического романа "Тобола" ответственным лицом считает саму российскую нацию.В интервью, вышедшем на канале в YouTube Юрия Дудя сегодня, Иванов назвал столицу "подушкой безопасности для российской власти". Суперцентрализация страны является для писателя скорее отрицательным явлением - он видит опасность для действующей власти исключительно со стороны московских жителей. Поэтому так важно сохранять видимое спокойствие для Москвы.Иванов получил известность благодаря книгам об Уральском регионе (например, "Сердце Пармы" и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноимённая кинокартина. Совместный документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» был показан в 2010 году на Первом канале.