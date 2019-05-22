22.05.2019, 20:29
Писатель Алексей Иванов рассказал Дудю, в чём "виновата российская нация"
ИА "Ореанда-Новости" Известный российский писатель и сценарист Алексей Иванов дал интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, в котором объяснил основные причины отсутствия самоуважения у россиян.
49-летний писатель считает, что в России, например, в отличие от Англии, люди совершенно не интересуются собой, не ценят собственное мнение, не в состоянии переосмыслить всё многообразие собственного культурного наследия. В этой проблеме автор исторического романа "Тобола" ответственным лицом считает саму российскую нацию. Однако, литератор не снимает обязательств и с себя - он считает себя виноватым, так как не говорит об этой проблеме.
В интервью, вышедшем на канале в YouTube Юрия Дудя сегодня, Иванов назвал столицу "подушкой безопасности для российской власти". Суперцентрализация страны является для писателя скорее отрицательным явлением - он видит опасность для действующей власти исключительно со стороны московских жителей. Поэтому так важно сохранять видимое спокойствие для Москвы.
Алексей Иванов - российский писатель и сценарист, лауреат премии Правительства России в области культуры в 2017 году и ряда других литературных премий. Иванов получил известность благодаря книгам об Уральском регионе (например, "Сердце Пармы" и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноимённая кинокартина. Совместный документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» был показан в 2010 году на Первом канале.
49-летний писатель считает, что в России, например, в отличие от Англии, люди совершенно не интересуются собой, не ценят собственное мнение, не в состоянии переосмыслить всё многообразие собственного культурного наследия. В этой проблеме автор исторического романа "Тобола" ответственным лицом считает саму российскую нацию. Однако, литератор не снимает обязательств и с себя - он считает себя виноватым, так как не говорит об этой проблеме.
В интервью, вышедшем на канале в YouTube Юрия Дудя сегодня, Иванов назвал столицу "подушкой безопасности для российской власти". Суперцентрализация страны является для писателя скорее отрицательным явлением - он видит опасность для действующей власти исключительно со стороны московских жителей. Поэтому так важно сохранять видимое спокойствие для Москвы.
Алексей Иванов - российский писатель и сценарист, лауреат премии Правительства России в области культуры в 2017 году и ряда других литературных премий. Иванов получил известность благодаря книгам об Уральском регионе (например, "Сердце Пармы" и другие), а также благодаря роману «Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноимённая кинокартина. Совместный документальный фильм Алексея Иванова и Леонида Парфёнова «Хребет России» был показан в 2010 году на Первом канале.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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