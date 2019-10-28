Причиной судебного разбирательства послужил отказ в заключении договора на поставку продукции с одним из контрагентов. По мнению пищевого комбината, поводом для отказа стало видео, опубликованное на ютуб-канале «Навальный.LIVE». На видео присутствовала информация о том, что из-за продукции «Московского школьника» в образовательных учреждениях произошло массовое отравление.