28.10.2019, 21:34
Пищевой комбинат отсудил у Навального 88 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Пищевой комбинат «Московский школьник» отсудил 88 миллионов рублей у Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Первоначально «Московский школьник» подал иск на сумму 1,5 миллиарда рублей за потерю деловой репутации. Ответчиками по судебному иску выступали Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь. Причиной судебного разбирательства послужил отказ в заключении договора на поставку продукции с одним из контрагентов. По мнению пищевого комбината, поводом для отказа стало видео, опубликованное на ютуб-канале «Навальный.LIVE». На видео присутствовала информация о том, что из-за продукции «Московского школьника» в образовательных учреждениях произошло массовое отравление.
Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Московского школьника» о потере деловой репутации и обязал ответчиков опубликовать опровержение ранее представленной информации и выплатить истцу компенсацию вреда в сумме 88 миллионов рублей.
Первоначально «Московский школьник» подал иск на сумму 1,5 миллиарда рублей за потерю деловой репутации. Ответчиками по судебному иску выступали Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь. Причиной судебного разбирательства послужил отказ в заключении договора на поставку продукции с одним из контрагентов. По мнению пищевого комбината, поводом для отказа стало видео, опубликованное на ютуб-канале «Навальный.LIVE». На видео присутствовала информация о том, что из-за продукции «Московского школьника» в образовательных учреждениях произошло массовое отравление.
Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Московского школьника» о потере деловой репутации и обязал ответчиков опубликовать опровержение ранее представленной информации и выплатить истцу компенсацию вреда в сумме 88 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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