14.10.2019, 16:22
План строительства яслей в 2019 году выполнен на треть
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Медведев отметил, что план строительства яслей и детских садов в России выполнен только на треть.
Сегодня, 14 октября, на заседании Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что регионы не выполняют план строительства яслей на этот год. В некоторых городах даже не начали строительство детских садов с наличием групп до 3 лет. В свою очередь он отметил, что Воронежская, Белгородская, Вологодская, Рязанская области и республика Татарстан выполняют план по стойке.
Сегодня, 14 октября, на заседании Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что регионы не выполняют план строительства яслей на этот год. В некоторых городах даже не начали строительство детских садов с наличием групп до 3 лет. В свою очередь он отметил, что Воронежская, Белгородская, Вологодская, Рязанская области и республика Татарстан выполняют план по стойке.
При этом председатель Правительства России отметил, что в бюджет субъектов государство выделило большие суммы денег - 65 миллиардов рублей. Строительство яслей было запланировано в 2019 году на основании социальной программы по обеспечению местами детей от 3 до 7 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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