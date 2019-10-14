Сегодня, 14 октября, на заседании Правительства России Дмитрий Медведев отметил, чтоВ некоторыхс наличием групп до 3 лет. В свою очередь он отметил, что

При этом председатель Правительства России отметил, что в бюджет субъектов государство выделило большие суммы денег - 65 миллиардов рублей. Строительство яслей было запланировано в 2019 году на основании социальной программы по обеспечению местами детей от 3 до 7 лет.



