ИА «Ореанда-Новости». Министерство финансов выступило с инициативой о введении нового экологического налога, который стал бы качественной заменой существующей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Действующий платёж показался министерству неэффективным. Налоговые ставки будут варьироваться в зависимости от вида загрязняющих веществ, класса опасности отходов с производства и потребления. В Налоговый кодекс глава может войти с 2020 года и вступить в силу с 1 января того же года.

Объектом налогообложения станет негативное воздействие в результате выброса в атмосферный воздух, сброса в водные объекты сточных вод загрязняющих веществ, а также образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности.

В проекте закона говорится, что при образовании отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. Налог будет взиматься также в случае мусора.

Министерство финансов проанализировало международный опыт в соответствующих сферах и сделало вывод о замене предыдущего платежа налогом.

Новации по экологическому налогу – лишь малая часть запланированных глобальных изменений. Ещё прежде Правительство обещало провести реформу всех неналоговых платежей – составить общий и согласованный реестр, а также часть платежей перевести в налоги и записать в Налоговый кодекс.

В мае 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития проработать до 1 сентября вопрос о неналоговых платежах, а также обеспечить баланс частных и публичных интересов. У бизнеса имеется в наличии более семидесяти платежей, а у Министерства экономического развития и Министерства финансов существует свой перечень, который включает в себя около пятидесяти позиций – итоговый список требует согласования и тщательной проработки.