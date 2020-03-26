26.03.2020, 19:24
Платёжные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация электронных денег, в которую входят WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие сервисы, предложила Центральному Банку РФ разрешить гражданам открывать счета и онлайн-кошельки по видеосвязи, не посещая физические банки.
Стоит отметить, что в предложенном плане есть лимит для открытых счетов и кошельков — 600 тыс руб. как максимальная сумма. По мнению инициаторов проекта, это поможет снизить уровень риска распространения COVID-19 среди населения.
Стоит отметить, что в предложенном плане есть лимит для открытых счетов и кошельков — 600 тыс руб. как максимальная сумма. По мнению инициаторов проекта, это поможет снизить уровень риска распространения COVID-19 среди населения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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