В понедельник, 16 декабря, примерно в 08-00 по МСК на 61 километре трассы «Екатеринбург – Курган», с грузовика упала незакреплённая платформа трактора. Ходовая часть упала на 2 автомобиля: ВАЗ 2108 и УАЗ.Водитель грузовика уже был опрошен. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час в город Каменск-Уральский. На 61 километре мужчина увидел в зеркало заднего вида упавшую ходовую часть трактора и две искорёженные машины. Сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время планируют провести допрос руководителя организации, которой принадлежит грузовик.