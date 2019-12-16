16.12.2019, 21:36
Платформа от гусеничного трактора стала причиной смертельного ДТП под Екатеринбургом
ИА «Ореанда-Новости». Платформа от гусеничного трактора стала причиной смертельного ДТП в Свердловской области.
В понедельник, 16 декабря, примерно в 08-00 по МСК на 61 километре трассы «Екатеринбург – Курган», с грузовика упала незакреплённая платформа трактора. Ходовая часть упала на 2 автомобиля: ВАЗ 2108 и УАЗ. Трое пассажиров «восьмерки» были госпитализированы с различными видами травм, а водитель машины УАЗ погиб в машине скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование происшествия. Водитель грузовика уже был опрошен. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час в город Каменск-Уральский. На 61 километре мужчина увидел в зеркало заднего вида упавшую ходовую часть трактора и две искорёженные машины. Сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время планируют провести допрос руководителя организации, которой принадлежит грузовик.
В понедельник, 16 декабря, примерно в 08-00 по МСК на 61 километре трассы «Екатеринбург – Курган», с грузовика упала незакреплённая платформа трактора. Ходовая часть упала на 2 автомобиля: ВАЗ 2108 и УАЗ. Трое пассажиров «восьмерки» были госпитализированы с различными видами травм, а водитель машины УАЗ погиб в машине скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование происшествия. Водитель грузовика уже был опрошен. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час в город Каменск-Уральский. На 61 километре мужчина увидел в зеркало заднего вида упавшую ходовую часть трактора и две искорёженные машины. Сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время планируют провести допрос руководителя организации, которой принадлежит грузовик.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии