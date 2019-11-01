ИА «Ореанда-Новости». «Ведомости» сообщили о том, что Медведев одобрил будущее строительство автодороги Москва-Казань.

Премьер-министр России одобрил строительство платной автотрассы от Москвы до Казани. Эта автодорога станет частью большого коридора, соединяющего Европу и Западный Китай.

Ранее предполагалось, что дорога будет проходить от столицы страны до Владимира. Трасса должна была пролечь в обход Казани. Однако Медведев решил проложить автодорогу полностью.

Автодорога будет составлять порядка 729 километров. Она позволить значительно улучшить качество поездок, а также сократит время пути практически в два раза. По плану властей, добраться из Москвы в Казань получится за 6,5 часов.

Трасса включена в проект модернизации инфраструктуры страны и частью коридора, соединяющего Европу и Западный Китай. Сумма вложенных в комплексный план денежных средств составляет свыше 535 миллиардов рублей.