03.12.2018, 19:40
Плохое здоровье и зависимость от окружающих: россияне назвали признаки старости
ИА «Ореанда-Новости». Половина граждан России считает, что старость наступает тогда, когда появляются серьёзные проблемы со здоровьем. Это показали результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.
Ещё 27% опрошенных говорят, что первым признаком старости является невозможность обеспечивать себя, а 26% высказались за то, что старость наступает с окончанием активной трудовой деятельности и началом зависимости от окружающих.
Примечательно, что только 20% россиян говорят о том, что старость наступает с выходом на пенсию, пишет «Российская газета». Своё мнение граждане высказывали в ходе исследования качества жизни «Bayer Барометр», которое проводил ВЦИОМ.
Отмечается, что респонденты говорят о том, что в 60 лет нужно прилагать больше усилий, чтобы поддерживать активный образ жизни. Эту мысль высказали около 85% участников опроса. Ещё 76% полагают, что быть активным после 60 лет мешают проблемы со здоровьем. При этом больше половины респондентов заявили, что после выхода на пенсию очень сложно проходить обучение и переквалификацию. При этом 74% респондентов заявили о готовности получать новые знания, а 46% хотят продолжать профессиональную деятельность.
Основным фактором увеличения продолжительности жизни россияне считают доступную и качественную медицину. Это подтвердили 64% россиян. При этом отмечается, что в прогнозах социального и экономического развития России стимулирование долголетия – это из приоритетных направлений.
Ещё одним ключевым фактором россияне считают различные компоненты здорового образа жизни. К ним относят отказ от вредных привычек, физическую активность и здоровое питание. Это вариант поддержал почти каждый второй россиянин. Кроме того, 57% респондентов отметили важность хорошей экологической обстановки.
По результатам опроса эксперты пришли к выводу, что сегодня пенсионеры в большинстве своём активные люди. Отмечается, что изменения качества жизни поможет сформировать более оптимистичное восприятие старости.
Ещё 27% опрошенных говорят, что первым признаком старости является невозможность обеспечивать себя, а 26% высказались за то, что старость наступает с окончанием активной трудовой деятельности и началом зависимости от окружающих.
Примечательно, что только 20% россиян говорят о том, что старость наступает с выходом на пенсию, пишет «Российская газета». Своё мнение граждане высказывали в ходе исследования качества жизни «Bayer Барометр», которое проводил ВЦИОМ.
Отмечается, что респонденты говорят о том, что в 60 лет нужно прилагать больше усилий, чтобы поддерживать активный образ жизни. Эту мысль высказали около 85% участников опроса. Ещё 76% полагают, что быть активным после 60 лет мешают проблемы со здоровьем. При этом больше половины респондентов заявили, что после выхода на пенсию очень сложно проходить обучение и переквалификацию. При этом 74% респондентов заявили о готовности получать новые знания, а 46% хотят продолжать профессиональную деятельность.
Основным фактором увеличения продолжительности жизни россияне считают доступную и качественную медицину. Это подтвердили 64% россиян. При этом отмечается, что в прогнозах социального и экономического развития России стимулирование долголетия – это из приоритетных направлений.
Ещё одним ключевым фактором россияне считают различные компоненты здорового образа жизни. К ним относят отказ от вредных привычек, физическую активность и здоровое питание. Это вариант поддержал почти каждый второй россиянин. Кроме того, 57% респондентов отметили важность хорошей экологической обстановки.
По результатам опроса эксперты пришли к выводу, что сегодня пенсионеры в большинстве своём активные люди. Отмечается, что изменения качества жизни поможет сформировать более оптимистичное восприятие старости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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