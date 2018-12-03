Ещё 27% опрошенных говорят, что первым признаком старости является невозможность обеспечивать себя, а 26% высказались за то, что старость наступает с окончанием активной трудовой деятельности и началом зависимости от окружающих., пишет «Российская газета». Своё мнение граждане высказывали в ходе исследования качества жизни «Bayer Барометр», которое проводил ВЦИОМ.Отмечается, что респонденты говорят о том, что в 60 лет нужно прилагать больше усилий, чтобы поддерживать активный образ жизни. Эту мысль высказали около 85% участников опроса. Ещё 76% полагают, что быть активным после 60 лет мешают проблемы со здоровьем.Основным фактором увеличения продолжительности жизни россияне считают доступную и качественную медицину. Это подтвердили 64% россиян. При этом отмечается, что в прогнозах социального и экономического развития России стимулирование долголетия – это из приоритетных направлений.. Это вариант поддержал почти каждый второй россиянин. Кроме того, 57% респондентов отметили важность хорошей экологической обстановки.По результатам опроса эксперты пришли к выводу, что сегодня пенсионеры в большинстве своём активные люди. Отмечается, что изменения качества жизни поможет сформировать более оптимистичное восприятие старости.