ИА «Ореанда-Новости». Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки— до 673,2 тыс. Как сообщает 15 августа пресс-служба правительства региона, в данный момент

В так называемой зоне контроля зафиксированы ещё 64 очага, общая площадь которых составляет почти 580,62 тыс. га. Ещё 3,5 тыс. га леса горят на землях заповедника «Витимский» в Бодайбинском районе.

13 августа федеральная «Авиалесоохрана» рассказала, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться.

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействованы 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин ранее заявил, что полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди.

По его словам, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.