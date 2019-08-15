Площадь лесных пожаров в Иркутской области сокращается
В так называемой зоне контроля зафиксированы ещё 64 очага, общая площадь которых составляет почти 580,62 тыс. га. Ещё 3,5 тыс. га леса горят на землях заповедника «Витимский» в Бодайбинском районе.
13 августа федеральная «Авиалесоохрана» рассказала, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться.
К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействованы 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.
Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин ранее заявил, что полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди.
По его словам, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.
Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.
8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.
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