ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Высший орган государственного контроля по итогам работы за прошлый год сообщил, что почти половина всех выявленных их сотрудниками недостатков принадлежит «Роскосмосу».

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в общей сложности аудиторы насчитали недостатков в финансовом обращении почти на два триллиона рублей. Эти результаты двукратно превосходят итоги 2016 года. А если говорить о 2015-м, то прошлый год «превзошел» его почти в четыре раза. Об этом Кудрин отчитался в ежегодном докладе перед Госдумой. В ходе встречи он также подчеркнул, что из указанных двух триллионов рублей 750 миллиардов выявлены по нарушениям в «Роскосмосе». По итогам работы организации ведется и уголовное производство.

В докладе указывалось на то, что значительная от общего числа часть нарушений – более 40% – это ошибки, связанные с бухгалтерским учетом; свыше 30% – нарушения при бюджетировании.

Зимой этого года «Роскосмос» рассчитался по долгам Министерством финансов и выплатил сумму, составлявшую почти 47 миллиардов рублей. А раньше госкорпорация получила звание худшего исполнителя по бюджетным обязательствам среди отечественных ведомств, так как «Роскосмос» вернул лишь пятую часть долга, хотя необходимо было выплатить более 50 миллиардов рублей.

Прошлогодние поступления на счета корпорации из федеральной казны составили почти 140 миллиардов рублей, на год раньше – более двухсот миллиардов. В этом году в «Роскосомосе» рассчитывают на выделение около 130 миллиардов рублей.