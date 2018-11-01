ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России намерен объявить в международный розыск главу компании-владельца здания, которое переоборудовали в торговый центр "Зимняя вишня". Этот человек живет в Испании.

Кроме того, Центральный районный суд Кемерово рассматривает меры пресечения ещё троим задержанным в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре.

Речь идёт о Никите Чередничеко, экс-чиновнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, её старшем сыне Эдуарде Комкове, а также экс-руководителе «КДВ Групп» Вячеславе Вишневском. Последний скрывается.

Задержания прошли 31 октября в Кемерово. Адвокат Эдуарда Комкова Владимир Красильников, сообщил, что двоим фигурантам предъявлено обвинения по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). А Вячеславу Вишневскому инкриминируется ч. 5 ст. 291 (дача взятки).

Также в отношении Виктора Ефимкина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Официальный представитель Следственного Комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о возбуждении новых уголовных дел.

По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский дал взятку должностным лицам. Посредничество оказывал Виктор Ефимкин.

Взятка в размере 7 млн рублей была передана начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко, все трое действовали в составе организованной группы.

За эти деньги предполагались незаконные действия и бездействие в пользу гендиректора кондитерского комбината во время реконструкции торгового центра "Зимняя вишня", пояснила Петренко.

Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки. В действиях Вячеслава Вишневского предусматриваются незаконные действия по статье "Дача взятки". В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следственный комитет ходатайствует об их аресте.

Представитель СК также сообщила, что Вишневский скрывается в Испании и будет объявлен в международный розыск.