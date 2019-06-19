19.06.2019, 22:44
По делу о растрате допрашивают бизнесмена Василия Бойко-Великого
ИА «Ореанда-Новости». Предпринимателя Василия Бойко-Великого, основателя агрохолдинга «Русское молоко», допрашивают в рамках уголовного дела о растрате, сообщил его адвокат Алексей Аверьянов.
При этом адвокат опроверг появившуюся ранее информацию о задержании бизнесмена. Юрист отметил, что формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но Бойко-Великий никаких решений не принимал.
По данным некоторых СМИ, предпринимателя допрашивают в рамках дела о хищениях из банка «Кредит-экспресс». Сейчас следователи готовят ходатайство об аресте.
При этом адвокат опроверг появившуюся ранее информацию о задержании бизнесмена. Юрист отметил, что формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но Бойко-Великий никаких решений не принимал.
По данным некоторых СМИ, предпринимателя допрашивают в рамках дела о хищениях из банка «Кредит-экспресс». Сейчас следователи готовят ходатайство об аресте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии