При этом адвокат опроверг появившуюся ранее информацию о задержании бизнесмена. Юрист отметил, что формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но Бойко-Великий никаких решений не принимал.По данным некоторых СМИ, предпринимателя допрашивают в рамках дела о хищениях из банка «Кредит-экспресс». Сейчас следователи готовят ходатайство об аресте.