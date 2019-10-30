30.10.2019, 15:27
По мнению эксперта, жителям России не грозит недоедание, если вырастет экспорт продуктов
ИА «Ореанда-Новости»По заявлению управляющего партнёра консталтингового агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, для того, чтобы экспорт достиг 45 миллиардов в 2024 году, что государством планируется сделать, товарную массу на российском рынке сокращать не будут.
По мнению Ильи Березнюка, в Минсельхозе России ежедневно занимаются отслеживанием ситуации, которая связана с балансом рынков в российском АПК. Это означает, по его словам, что ситуации, при которой товары начнут отправлять на экспорт в угоду решения тех задач, что были поставлены правительстом, вследствие чего возникнет их недостача на внутреннем рынке, возникнуть не должно.
По мнению Ильи Березнюка, в Минсельхозе России ежедневно занимаются отслеживанием ситуации, которая связана с балансом рынков в российском АПК. Это означает, по его словам, что ситуации, при которой товары начнут отправлять на экспорт в угоду решения тех задач, что были поставлены правительстом, вследствие чего возникнет их недостача на внутреннем рынке, возникнуть не должно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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