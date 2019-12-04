04.12.2019, 16:04
По мнению эксперта, РФ будет оставаться космической державой
ИА «Ореанда-Новости. По мнению главы Института космической политики Ивана Моисеева, РФ после того, как начнут к МКС совершать полёты пилотируемые корабли США, останется космической державой. По его словам, данный статус имеют лишь государства, которые обладают собственными космодромами, спутниками и ракетами-носителями.
Недавно в издании The Hill появился материал о том, что с 2020 года США начнут осуществлять запуски пилотируемых кораблей к Международной Космической станции. По заявлению издания, это событие станет "началом конца" РФ как космической державы.
Эксперт заявил, что РФ останется космической державой, и это не зависит от того, сколько средств она за это получает.
В 2011 году американцы перестали эксплуатировать пилотируемую систему Space Shuttle. После этого только Россия осуществляет доставку к МКС космонавтов.
Недавно в издании The Hill появился материал о том, что с 2020 года США начнут осуществлять запуски пилотируемых кораблей к Международной Космической станции. По заявлению издания, это событие станет "началом конца" РФ как космической державы.
Эксперт заявил, что РФ останется космической державой, и это не зависит от того, сколько средств она за это получает.
В 2011 году американцы перестали эксплуатировать пилотируемую систему Space Shuttle. После этого только Россия осуществляет доставку к МКС космонавтов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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