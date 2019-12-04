Недавно в издании The Hill появился материал о том, что с 2020 года США начнут осуществлять запуски пилотируемых кораблей к Международной Космической станции. По заявлению издания, это событие станет "началом конца" РФ как космической державы.Эксперт заявил, что РФ останется космической державой, и это не зависит от того, сколько средств она за это получает.В 2011 году американцы перестали эксплуатировать пилотируемую систему Space Shuttle. После этого только Россия осуществляет доставку к МКС космонавтов.