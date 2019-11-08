В пятницу Сбербанком было анонсировано появление мощнейшего компьютера в России, которому дали название "Кристофари". Устройство входит в число самых мощных европейских компьютеров. "Кристофари" предназначен для того, чтобы решать задачи искусственного интеллекта.По мнению эксперта, с появлением суперкомпьютера Сбербанк стал обладать возможностью обрабатывать большее количество данных пользователей, что позволит ему предоставлять клиентам новые сервисы и услуги.