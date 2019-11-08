08.11.2019, 13:59
По мнению эксперта, Сбербанк, воспользовавшись возможностями суперкомпьютера, начнёт предлагать новые услуги
ИА «Ореанда-Новости» По мнению Арсения Щельцина, возглавляющего АНО "Цифровые платформы", после того, как заработал суперкомпьютер, у Сбербанка появилась возможность предоставлять клиентам новые услуги. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.
В пятницу Сбербанком было анонсировано появление мощнейшего компьютера в России, которому дали название "Кристофари". Устройство входит в число самых мощных европейских компьютеров. "Кристофари" предназначен для того, чтобы решать задачи искусственного интеллекта.
По мнению эксперта, с появлением суперкомпьютера Сбербанк стал обладать возможностью обрабатывать большее количество данных пользователей, что позволит ему предоставлять клиентам новые сервисы и услуги.
В пятницу Сбербанком было анонсировано появление мощнейшего компьютера в России, которому дали название "Кристофари". Устройство входит в число самых мощных европейских компьютеров. "Кристофари" предназначен для того, чтобы решать задачи искусственного интеллекта.
По мнению эксперта, с появлением суперкомпьютера Сбербанк стал обладать возможностью обрабатывать большее количество данных пользователей, что позволит ему предоставлять клиентам новые сервисы и услуги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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