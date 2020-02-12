12.02.2020, 10:20
По мнению специалиста, старт для ракеты "Союз" на Восточном не востребован
ИА «Ореанда-Новости». Иван Моисеев, работающий на должности руководителя Института космической политики, заявил, что то, что был перенесён в нынешнем году единственный пуск с Восточного, указывает на то, что для ракеты "Союз" данный стартовый комплекс на этом космодроме не востребован.
По его словам, на Восточном находится седьмой стартовый комплекс для ракеты "Союз". Он отметил, что стартовых комплексов очень много. Эксперт указывает на то, что загрузить новый комплекс сложно, в связи с этим космодром является изначально недозагруженным.
Специалист считает, что был построен лишний старт, который оказался не нужен. По его словам, при строительстве космодрома не получилось рационально распределить работы.
Моисеев говорит, что на Восточном нужно было создавать стартовый стол для "Ангары" и проводить её лётные испытания.
По его словам, на Восточном находится седьмой стартовый комплекс для ракеты "Союз". Он отметил, что стартовых комплексов очень много. Эксперт указывает на то, что загрузить новый комплекс сложно, в связи с этим космодром является изначально недозагруженным.
Специалист считает, что был построен лишний старт, который оказался не нужен. По его словам, при строительстве космодрома не получилось рационально распределить работы.
Моисеев говорит, что на Восточном нужно было создавать стартовый стол для "Ангары" и проводить её лётные испытания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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