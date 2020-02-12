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По его словам, на Восточном находится седьмой стартовый комплекс для ракеты "Союз". Он отметил, что стартовых комплексов очень много. Эксперт указывает на то, что загрузить новый комплекс сложно, в связи с этим космодром является изначально недозагруженным.Моисеев говорит, что на Восточном нужно было создавать стартовый стол для "Ангары" и проводить её лётные испытания.